Adiós al iPhone más cerca que nunca: Xiaomi prepara en el MWC 2026 un “puente hacia iOS” que podría hacerte vivir en Apple sin usar Apple

La próxima gran actualización de HyperOS, el sistema de los móviles Xiaomi, apunta directamente a los fans del iPhone. Según filtraciones recientes, HyperOS 3.1 permitirá que un teléfono de la marca se lleve mucho mejor con los dispositivos de Apple, hasta el punto de que muchos usuarios podrían dejar de ver el iPhone como única opción si viven rodeados de productos de la manzana.

La clave está en un conjunto de funciones descritas como un «puente hacia iOS» que se presentarán durante el MWC 2026 de Barcelona. ¿Qué significa para alguien que tiene un iPhone pero mira de reojo los Xiaomi más potentes? AirPods con soporte completo, llamadas del iPhone que saltan a una tablet Xiaomi, o envíos rápidos de archivos entre iOS y Android forman parte de ese paquete que, según se espera, llegará en versión beta a usuarios de España y del resto del mundo en las próximas semanas.

Un Xiaomi que entiende el idioma del iPhone

Las filtraciones proceden del portal especializado XiaomiTime, que habla de una función llamada iOS Bridge integrada en HyperOS 3.1 y pensada para estrechar la relación con el ecosistema de Apple. En la práctica, significa que un móvil Xiaomi dejaría de ser el raro de la familia cuando comparte casa con iPhone, Mac, iPad y otros dispositivos de Cupertino.

La industria lleva tiempo moviéndose en esa dirección, con nuevas herramientas para facilitar el cambio de móvil entre Android y iOS y sistemas cada vez más automáticos para copiar contactos, fotos y chats. Que un fabricante como Xiaomi apueste tan fuerte por cruzar esa frontera muestra hasta qué punto la compatibilidad se ha convertido en una prioridad, no solo la guerra clásica entre sistemas rivales.

AirPods y Buscar casi como en un iPhone

Uno de los cambios más llamativos será el soporte nativo de AirPods en móviles con HyperOS 3.1. Al abrir la funda de los auriculares junto al teléfono aparecerá una ventana emergente con la imagen del modelo, los niveles de batería y accesos rápidos a la configuración, de forma muy parecida a lo que ocurre en un iPhone.

Fuera de Apple, los AirPods nunca han sido especialmente cómodos de usar y localizar. La app Buscar en los dispositivos de la compañía muestra los auriculares en un mapa y permite hacerlos sonar para encontrarlos, y las filtraciones apuntan a que HyperOS 3.1 ofrecerá opciones similares directamente desde un móvil Xiaomi, aprovechando la conexión del propio teléfono para guiarnos hasta ellos.

La integración no se quedará en el audio. Según la información adelantada, HyperOS 3.1 permitirá que las llamadas que entren en un iPhone suenen también en una tablet o un portátil Xiaomi vinculado, algo muy parecido a la continuidad que usan quienes ya viven dentro del ecosistema Apple. Es la típica función que no llama la atención hasta que un día te salva porque puedes atender una llamada urgente sin levantarte del escritorio.

Archivos al estilo AirDrop entre iOS y Xiaomi

La otra gran pieza del puzle será una función de envío rápido de archivos entre dispositivos iOS y móviles o tablets Xiaomi que funciona de manera muy similar a AirDrop. La idea es que fotos, vídeos o documentos pasen de un iPhone a un Xiaomi en cuestión de segundos, usando conexiones inalámbricas de alta velocidad sin tener que recurrir a apps de terceros ni a subidas a la nube.

Hasta ahora, compartir entre iOS y Android ha sido por lo general más lento y algo engorroso, con grupos de chat llenos de imágenes comprimidas o correos con archivos adjuntos enormes. Si HyperOS 3.1 consigue una experiencia estable y sencilla, muchos usuarios mixtos podrán reorganizar sus rutinas sin preocuparse tanto de qué móvil lleva cada persona en el bolsillo.

Cuándo llega HyperOS 3.1 y por qué importa

Xiaomi ya está probando HyperOS 3.1 en versiones beta para algunos modelos en China, y se espera que el despliegue global arranque tras su presentación en el MWC 2026, con un programa de pruebas para usuarios en España y otros países europeos. Igual que ocurrió con HyperOS 3, primero llegará a los móviles más recientes y poco a poco se extenderá a tablets, portátiles y otros dispositivos de la marca.

Esta estrategia encaja con el movimiento más amplio de Xiaomi para convertir HyperOS en el centro de todo su ecosistema de dispositivos, desde el salón hasta el coche. Su primer vehículo eléctrico, el Xiaomi SU7, ya ofrece integración profunda con Apple CarPlay y servicios pensados para conductores que usan iPhone y Apple Watch, una señal clara de que la compañía quiere gustar también a quienes llevan años dentro del universo Apple.

Al final del día, lo que HyperOS 3.1 intenta hacer es reducir la fricción entre mundos que hasta ahora habían estado muy separados. Si las promesas de este puente hacia iOS se cumplen en gran medida, el clásico debate de elegir entre iPhone y un Android potente podría cambiar y pasar a ser una decisión más abierta, en la que mezclar marcas y sistemas deje de ser un problema.

La información principal sobre HyperOS 3.1 y el llamado puente hacia iOS se ha publicado en XiaomiTime.