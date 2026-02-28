Científicos alemanes logran que una turbina funcione 303 segundos sin compresor superando la récord de la NASA

En Alemania, un grupo de investigadores ha hecho funcionar una turbina de gas alimentada con hidrógeno durante 303 segundos sin usar compresor. Con esta marca supera el récord anterior de 250 segundos logrado por la NASA y demuestra que esta tecnología ya no es solo un experimento fugaz de laboratorio.

El trabajo se ha realizado en el Karlsruhe Institute of Technology, donde el equipo también ha generado electricidad de forma estable con esta turbina experimental. El resultado apunta a máquinas más eficientes que podrían ayudar, con el tiempo, a producir energía sin recurrir tanto a combustibles fósiles.

Un récord de 303 segundos que cambia el punto de partida

Hasta hace poco, las pruebas con este tipo de combustión duraban fracciones de segundo antes de que la cámara se calentara tanto que había que detenerlo todo. ¿Qué tiene de especial que una turbina aguante más de cinco minutos seguidos? En gran medida, significa que el sistema se puede controlar en temperatura y presión sin destruir los materiales.

En esta campaña de ensayos, el equipo del Institute of Thermal Energy Technology and Safety del KIT acopló una turbina real a la cámara de combustión y obtuvo electricidad sin compresor mecánico. Banuti describe el resultado como «un paso importante hacia una energía de hidrógeno muy eficiente y flexible» en un sistema sin combustibles fósiles. El avance se detalla en una nota oficial del Karlsruhe Institute of Technology, donde se recuerda que el récord anterior con una configuración similar pertenecía a la NASA.

Qué es la combustión con ganancia de presión

Las turbinas de gas convencionales usan aproximadamente la mitad de la energía que generan para comprimir aire antes de quemar el combustible. Banuti resume este problema al señalar que en estas máquinas «alrededor del 50 por ciento de la potencia se va en comprimir aire», energía que no se convierte en electricidad ni en empuje útil.

La combustión con ganancia de presión intenta darle la vuelta a este esquema y aprovechar mejor cada ciclo. En lugar de un compresor pesado, el propio proceso de combustión crea ondas de detonación controladas que aumentan la presión dentro de la cámara y empujan el gas hacia la turbina con más fuerza. Menos piezas móviles pueden traducirse en máquinas más simples y, por lo general, más eficientes, algo que ya sugerían modelos teóricos como una investigación de 2024 sobre combustión con ganancia de presión.

Del hidrógeno en la cámara a las aplicaciones reales

El sistema podría adaptarse a otros combustibles, pero el hidrógeno encaja especialmente bien porque reacciona muy rápido y soporta bien estos aumentos de presión tan bruscos. Si además se produce con electricidad procedente de fuentes renovables, la cadena completa puede emitir muy poco CO₂ en comparación con las centrales de gas natural que hoy cubren muchos picos de demanda.

Para que esa idea salga del laboratorio, la turbina tiene que soportar una combustión muy intensa sin que las palas sufran, algo que Banuti identifica como uno de los puntos más delicados del proyecto. El siguiente paso pasa por plantas piloto conectadas a la red y por mostrar el prototipo en ferias como Hannover Messe en 2026, mientras la gente seguirá encendiendo la luz de casa sin pensar en qué turbina hay detrás del enchufe.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Karlsruhe Institute of Technology.