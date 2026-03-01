Elda se reinventa con unas zapatillas impresas 100% en 3D y lo más loco es que se fabrican bajo demanda sin moldes ni stock

Por Adrian Villellas
Publicado el: 1 de marzo de 2026 a las 08:02
Zapatillas Callnak Arjè impresas en 3D en Elda y fabricadas bajo demanda con material reciclable.

¿Te imaginas unas zapatillas impresas en 3D que salgan directamente de un taller de Elda en lugar de una fábrica lejana? Esa es la propuesta de los emprendedores eldenses Ignacio Español y Pablo Jaspers, que han llevado al mercado un modelo fabricado íntegramente con impresión 3D.

Su marca, Callnak, ha presentado en el Museo del Calzado de Elda unas zapatillas unisex producidas bajo demanda con materiales cien por cien reciclables. El modelo, llamado Callnak Arjè, busca unir la tradición zapatera local con una fabricación más sostenible y flexible.

De la tradición zapatera de Elda a la impresión 3D

Elda lleva décadas asociada al zapato de calidad, y el Museo del Calzado funciona como escaparate de esa historia. Que el primer par comercial de Callnak Arjè pase a su colección lo convierte en símbolo de cómo la tecnología entra en el relato del sector.

Callnak nace vinculada al Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche tras ganar la 14ª Maratón UMH y pasar meses puliendo prototipos, materiales y procesos. Sus fundadores, el diseñador 3D Ignacio Español y el ingeniero y diseñador de producto Pablo Jaspers, lo resumen así, «Queremos volver a traer el calzado al territorio español».

Cómo se fabrican las zapatillas impresas en 3D

La zapatilla se fabrica con impresión 3D, una técnica en la que una máquina va depositando capas de material hasta construir la pieza completa. No se usan moldes ni troqueles tradicionales, por eso se reduce el desperdicio y cada par puede ajustarse casi como un archivo digital.

En este caso el material es TPU, un plástico flexible y resistente que se puede reciclar por completo y soporta el uso diario. Cambiando los patrones internos de la impresión se puede hacer la suela más rígida o más blanda sin añadir piezas extra.

La producción es bajo demanda, la empresa imprime cada par cuando llega un pedido en lugar de fabricar miles de unidades que esperan en almacén. Como explican desde la propia marca, «queremos un calzado con personalidad, cómodo de verdad, reciclable y fabricado con cabeza». En la práctica, eso se traduce en menos stock y más margen para personalizar colores y detalles para cada persona.

Producción local, inversión y próximos pasos

Para pasar del prototipo a las ventas reales, el equipo ha ido ajustando ergonomía y tiempos de impresión hasta estabilizar el proceso. Su siguiente paso es montar en Elda una granja de unas cincuenta impresoras 3D, lo que permitirá escalar la producción manteniendo la fabricación local.

Este crecimiento se apoya en una ronda de inversión privada de cien mil euros y en un préstamo público ENISA de otros cien mil, destinados a producción y estructura empresarial. Según su plan de negocio, el lanzamiento de la web oficial de Callnak y las primeras ventas marcan la entrada de la empresa en el mercado del calzado avanzado.

Desde el punto de vista local, el proyecto añade una capa nueva a la industria de Elda al combinar empleo cualificado, proveedores cercanos y menos transporte de mercancía. Si la fórmula funciona a medio plazo, podría abrir camino a más talleres que apuesten por imprimir calzado en 3D y mantener la fabricación cerca de donde se diseña.

La nota de prensa oficial se ha publicado en el Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández de Elche.

Foto: Elda

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

