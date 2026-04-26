Preocupación en el Gobierno de España: su buque insignia, el submarino S-81 Isaac Peral tiene un fallo crítico que afecta al sistema de soplado de lastre

El submarino S-81 Isaac Peral es una de las grandes apuestas tecnológicas de la Armada española. Cuando un buque así se estrena, cada ajuste cuenta, porque bajo el agua no hay margen para la improvisación.

En los últimos días, un reportaje ha puesto el foco en un elemento muy concreto, el sistema que ayuda a recuperar flotabilidad en una situación límite. Defensa sostiene que el submarino está certificado y operativo, pero el tema ha reabierto una pregunta incómoda y muy práctica, cuánto falta para que un diseño nuevo se sienta “rodado” de verdad.

Qué se ha publicado

Una investigación firmada por Gemma Saura e Ignacio Orovio sostiene que el S-81 llegó a navegar sin un sistema clave para emerger en caso de emergencia. El punto sensible sería el “soplado de lastre de emergencia”, que usa aire a presión para expulsar agua de los tanques y hacer que el submarino suba.

El reportaje sitúa el problema en válvulas de no retorno, piezas que dejan pasar el flujo en un solo sentido y evitan que el agua vuelva hacia atrás. También menciona que el aire a presión puede enfriar tuberías y llegar a bloquear el circuito si quedan restos de agua, un riesgo que habría llevado a mantener el sistema fuera de servicio según fuentes citadas.

Desde el Ministerio de Defensa, siempre según ese mismo reportaje, la versión oficial es que el S-81 “se encuentra plenamente operativo y certificado” y que “los ajustes y correcciones” son normales en “sistemas complejos”. Defensa añade que el soplado de emergencia “ha estado y está plenamente operativo” y que las inmersiones se hacen con protocolos estrictos y sistemas críticos disponibles, mientras el submarino pasa por un mantenimiento programado en Cartagena.

Lastre y seguridad

Para entender por qué esto importa, hay que imaginar el submarino como un “ascensor” que se controla con agua. Cuando llena sus tanques de lastre, pesa más y baja. Cuando los vacía, recupera flotabilidad y sube.

El soplado de emergencia es una capa extra para los peores días, no para la rutina. En la práctica, es un atajo para ganar flotabilidad rápido si algo va mal, por ejemplo una entrada de agua o una pérdida de control de profundidad. No es el único recurso, pero sí uno de los que se espera que estén listos cuando la situación se complica.

Qué es el S-81

El S-81 Isaac Peral fue entregado a la Armada el 30 de noviembre de 2023 en el Arsenal de Cartagena, como primera unidad de la serie S-80 construida por Navantia. En esa etapa, la Armada destacó el proceso de formación y certificación de la dotación, con más de 1.500 horas de simulador antes de las pruebas de mar.

La ficha oficial del submarino recoge que mide 80,81 metros y detalla su configuración de propulsión, con diésel generadores y un motor eléctrico principal. También aclara un punto que suele generar confusión, el sistema AIP, pensado para alargar la autonomía bajo el agua, no se incorpora de inicio en las dos primeras unidades y se integrará más adelante en su gran revisión.

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Por el lado industrial, Navantia describe el programa S-80 Plus como un diseño español de nueva generación y explica su AIP BEST, basado en bioetanol y pila de combustible. En términos sencillos, la idea es producir electricidad a bordo sin necesidad de salir a superficie durante periodos largos, con estimaciones de hasta unas tres semanas en inmersión cuando el sistema está integrado.

Pruebas con la OTAN

El S-81 ya ha salido a misiones que sirven como examen real. El Estado Mayor de la Defensa informó de su salida el 15 de octubre de 2025 para integrarse en la Operación Sea Guardian, con una tripulación de 55 militares y el capitán de corbeta Fernando Clavijo Rey-Stolle al mando. En paralelo, la OTAN explica que Sea Guardian es una operación lanzada en noviembre de 2016 para tareas de seguridad marítima, conocimiento del entorno y lucha contra el terrorismo en el Mediterráneo.

Cuando regresó el 28 de noviembre de 2025, la Armada señaló 46 días de despliegue, 840 horas de inmersión y más de 5.050 millas náuticas recorridas, presentándolo como prueba de “plena capacidad operativa”. Ese tipo de cifras no son solo récords, también son horas de uso real que revelan qué piezas aguantan bien y cuáles piden ajustes.

Y el calendario siguió. El 12 de febrero de 2026, la Armada comunicó un nuevo despliegue en la operación aliada “Noble Shield” y el propio comandante subrayó el papel de la tripulación con una frase muy directa, “La dotación es el principal motor de este submarino”. Ese énfasis es casi una pista para el lector, por mucha tecnología que haya, lo decisivo suele ser la mezcla de procedimientos, entrenamiento y mantenimiento.

Lo que viene

En programas de defensa tan complejos, la madurez operativa no suele llegar de golpe. Llega con ciclos de mantenimiento, correcciones y despliegues sucesivos, hasta que los fallos repetidos dejan de aparecer y el barco encadena misiones sin sorpresas.

Por eso, el debate sobre el S-81 Isaac Peral no va solo de una pieza concreta. También toca la confianza en el programa S-80, la planificación de disponibilidad de la Armada y la imagen de Navantia como constructor de submarinos en un momento en que Europa vuelve a mirar el Mediterráneo con más tensión de la habitual.

La nota oficial citada se ha publicado en la Armada española.