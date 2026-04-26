Pillan a China con las manos en la masa: captan un lanzador de misiles hipersónicos DF-27 en una carretera y quiere decir que Pekín está preparado para todo

Unos camiones militares enormes, cubiertos con redes de camuflaje, avanzan en fila por una calle urbana como si fueran un vehículo más. El vídeo, grabado por civiles y difundido en redes sociales chinas desde el 19 de abril de 2026, ha disparado las especulaciones sobre un posible convoy de lanzadores del DF-27.

La clave no es solo el tamaño del convoy, sino el mensaje que deja entrever. Si de verdad se trata del DF-27, estaríamos ante un sistema pensado para golpear a gran distancia y, según estimaciones públicas, con rasgos “hipersónicos” que dificultan la defensa. China no ha confirmado la identidad de los vehículos, pero el simple hecho de moverlos a la vista de todos ya llama la atención.

Lo que muestran las imágenes

En las grabaciones se ve a varios camiones verdes con camuflaje digital transportando contenedores largos y rectangulares. La carga va tapada por una red oscura que oculta el interior, mientras el chasis queda a la vista. El convoy pasa junto a semáforos, barreras y coches particulares, sin cortes masivos de tráfico ni una escolta evidente.

Algunos analistas de inteligencia de fuentes abiertas creen que el tamaño y la configuración de ejes encajan mejor con un lanzador asociado al DF-27 que con sistemas chinos más pequeños. También destacan que algunos detalles recuerdan a imágenes que circularon a finales de 2025, aunque la ubicación exacta del vídeo no está verificada.

Por qué moverlo entre coches

Un lanzador móvil por carretera, conocido como “transportador-erector-lanzador”, es básicamente un camión que lleva el misil, lo levanta y puede dispararlo desde distintos puntos. A diferencia de un silo fijo, un sistema así puede cambiar de sitio una y otra vez. En la práctica, eso significa que es más difícil saber dónde está en cada momento y planificar una respuesta rápida.

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Moverlo por carreteras normales añade otra capa de confusión. Autopistas, zonas industriales y ciudades se conectan como una red, y por ahí circula de todo. ¿Quién se fija dos veces en un vehículo grande cuando hay atasco y camiones por todas partes?

Qué significa hipersónico

Cuando se habla de “hipersónico”, por lo general se refiere a viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido. Pero lo que más preocupa a los militares no es solo la velocidad, sino la maniobra. En vez de seguir una trayectoria muy predecible, algunos sistemas pueden llevar un “vehículo de planeo hipersónico”, una parte que se separa y planea dentro de la atmósfera mientras ajusta su rumbo.

Un análisis de Diya Ashtakala, investigadora del Project on Nuclear Issues del Center for Strategic and International Studies, resume por qué esto complica la defensa. Estas armas combinan velocidad extrema y cambios de dirección que reducen el margen de reacción, como si una “bola” no solo cayera, sino que también zigzagueara.

Lo que dice la documentación oficial

Más allá de los vídeos, hay una pista importante en documentos públicos. En su informe anual de 2025 al Congreso, el Department of Defense de Estados Unidos incluye al DF-27 en una tabla de capacidades convencionales “ya desplegadas”. Ahí lo clasifica como misil balístico de alcance intercontinental y le atribuye un rango operativo de entre 5.000 y 8.000 kilómetros, con misiones de ataque a tierra y también antibuque.

En términos cotidianos, 5.000 kilómetros es una distancia parecida a cruzar el Atlántico. Eso no dice dónde está desplegado ni cuántas unidades hay, pero sí marca el tipo de escenario que los planificadores tienen en mente. A mayor alcance, más puntos sensibles entran en el mapa, desde bases hasta rutas de abastecimiento.

Lo que ya se apuntaba en 2024

El informe estadounidense de 2024 ya hablaba del DF-27 con más cautela, pero con detalles relevantes. Señalaba que el Ejército Popular de Liberación “podría” haber desplegado una versión de largo alcance en la Fuerza de Cohetes y que probablemente tendría opción de llevar un vehículo de planeo hipersónico. También mencionaba que se le atribuyen funciones de ataque a tierra, ataque a barcos y, en algunos escenarios, carga nuclear.

Ese mismo documento situaba su “clase de alcance” entre 5.000 y 8.000 kilómetros y recogía que medios chinos han sugerido que podría llegar hasta Alaska y Hawái. También citaba a un comentarista chino que lo vinculaba con objetivos de alto valor en Guam, un dato que ilustra la idea de presión a distancia en el Indo-Pacífico.

Lo que falta por confirmar

Conviene bajar el volumen a las certezas. Un vídeo viral no confirma por sí solo que el convoy sea del DF-27, ni revela si los contenedores iban cargados, si era un ejercicio o un traslado real. La falta de geolocalización pública deja espacio para errores, y las identificaciones basadas en tamaño y ejes siempre tienen margen de duda.

Aun así, el patrón encaja con una lógica conocida de “dispersión” y ambigüedad. Cuanto más móvil y menos visible sea un sistema, más difícil es vigilarlo de forma continua y más presión mete en una crisis. Al final del día, lo que se busca es que el rival nunca esté del todo seguro de dónde mirar.

El informe principal se ha publicado en el Annual Report to Congress del Department of Defense de Estados Unidos.