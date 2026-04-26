El Ejército de España despliega su gran patrullero Tabarca con armado con ametralladoras y un cañón semiautomático a la costa de Galicia y Portugal

El patrullero Tabarca (P-28) ha estado estos días en el litoral gallego y cerca de la frontera marítima con Portugal, en una misión de presencia y vigilancia de la Armada Española. El objetivo es sencillo de explicar y difícil de hacer, mantener bajo control un tramo de mar con pesca, tráfico comercial y mala mar frecuente.

El Estado Mayor de la Defensa afirma que el buque ha realizado controles de tráfico para proteger la «libertad de navegación» y reforzar el «conocimiento del entorno marítimo», una forma de decir que conviene saber qué se mueve por el agua antes de que haya un problema. También ha visitado pesqueros y embarcaciones de recreo, un trabajo poco visible que sirve para prevenir y para entender lo que pasa fuera de puerto. ¿Quién vigila cuando no hay titulares?

Las OPVD

Estas misiones se enmarcan en las Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión, las OPVD, que funcionan como una patrulla continua en espacios marítimos de interés nacional. La lógica es disuadir y detectar antes actividades ilícitas, desde tráfico irregular hasta episodios de contaminación, sin esperar a que la situación escale.

El EMAD agrupa estas operaciones en su apartado de OPVD, donde se publican activaciones y cierres de misiones similares. Y recuerda que el control operativo depende del Mando de Operaciones, el órgano que planifica y conduce la respuesta conjunta en España.

La misión en Galicia

La nota oficial del 15 de abril de 2026 señala que el Tabarca, bajo el mando del teniente de navío José Enrique Delgado González, operó integrado en el Mando Operativo Marítimo y bajo control del Comandante del Mando de Operaciones. El documento, disponible en la web del Estado Mayor de la Defensa, sitúa la actividad en el litoral gallego y en la frontera con Portugal.

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Entre los cometidos, el buque realizó Operaciones de Seguridad Marítima, que son verificaciones y controles del tráfico para que la navegación sea segura y previsible. En la práctica, eso se traduce en identificar barcos, seguir rutas y tener una imagen actualizada de lo que entra y sale de la zona.

Visitas y entrenamiento

La tripulación también hizo visitas a embarcaciones pesqueras y de recreo, un contacto directo que sirve para divulgar el trabajo naval y recoger información del día a día en el mar. No todo se mide en radares, a veces la pista llega en una conversación corta en cubierta.

El despliegue incluyó adiestramiento interno, con ejercicios de seguridad a bordo y preparación frente a «amenazas asimétricas», como incidentes rápidos y poco previsibles. Son entrenamientos pensados para reaccionar bien incluso cuando el escenario no es el de una guerra convencional.

El barco Tabarca

Según la ficha del Tabarca en la Armada, es un patrullero de 320 toneladas y algo más de 44 metros, con una dotación de 27 personas. Tiene su base en la Escuela Naval Militar de Marín y depende del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol.

Su trabajo habitual es vigilar costa, caladeros y Zona Económica Exclusiva, el área del mar donde España puede gestionar recursos como la pesca. Para moverse con seguridad combina radares de navegación, GPS y sondas de profundidad, además de una velocidad máxima de 15 nudos que le permite patrullar sin complicaciones.

Cañón y disuasión

El Tabarca lleva un cañón en proa y varias ametralladoras, entre ellas una de 20 milímetros, según la Armada. Ese armamento se asocia a la disuasión y a la autoprotección, no a buscar un enfrentamiento.

La idea es que una patrulla visible reduce la tentación de que alguien pruebe suerte con actividades ilegales cuando sabe que hay vigilancia cerca. Si aparece un incidente, la prioridad suele ser observar, informar y coordinar una respuesta con las autoridades competentes.

Un buque con historia

El patrullero se construyó en la antigua Empresa Nacional Bazán, hoy Navantia, en San Fernando, Cádiz, y se botó en diciembre de 1980. Navantia mantiene información de su centro en la página del astillero de San Fernando.

El Tabarca forma parte de la clase Anaga, una serie de diez unidades con nombres de islas o islotes, y fue entregado a la Armada el 31 de diciembre de 1981. Las fuentes oficiales no coinciden al contar cuántos siguen en servicio, la ficha de la Armada ha bla de cuatro y el EMAD menciona tres. Sea cual sea la cifra exacta, el mensaje es que quedan pocos, por eso se siguen viendo en misiones de vigilancia.

La nota oficial se ha publicado en el Estado Mayor de la Defensa.