La reflexión de Steve Jobs que repiten cada día las personas de éxito: «No se pueden conectar los puntos mirando hacia delante, sólo puedes hacerlo hacia atrás»

Por Adrian Villellas
Publicado el: 26 de abril de 2026 a las 15:34
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Steve Jobs durante su discurso en la graduación de Stanford 2005 donde pronunció su famosa reflexión sobre conectar los puntos.

Las frases de Steve Jobs siguen apareciendo en aulas, reuniones y perfiles de LinkedIn. Pero pocas personas recuerdan de dónde salieron, ni qué estaba pasando cuando las dijo. Y una cita sin contexto puede sonar más simple de lo que era.

Para este artículo he vuelto a leer transcripciones completas de varios discursos e entrevistas. Al final del día, lo que destaca no es una “fórmula del éxito”, sino un puñado de ideas repetidas con insistencia. ¿El truco? Entenderlas como herramientas, no como pósters.

Stanford, 2005

El 12 de junio de 2005, Jobs habló en la graduación de Stanford cuando era CEO de Apple y también de Pixar. En vez de dar una lección, contó tres historias y ahí dejó varias de sus frases más citadas, desde «No se pueden conectar los puntos mirando hacia adelante, solo hacia atrás» hasta «La única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces». También lanzó un consejo difícil de ignorar, «si aún no lo has encontrado, sigue buscando» y no te conformes.

En la misma charla metió dos recordatorios que hoy se comparten como mantra. Uno nace de su despido y resume una vuelta de guion inesperada, «Ser despedido de Apple fue lo mejor que me pudo haber pasado». El otro es más incómodo y funciona como alarma diaria, «si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy?» y «Recordar que algún día vas a morir» ayuda a no vivir con miedo a perder.

Perseverar en serio

Diez años antes, en abril de 1995, Jobs fue aún más crudo en una entrevista de historia oral del Smithsonian. Dijo que «lo que separa a los emprendedores exitosos de los que no son exitosos es la perseverancia pura y dura». No lo vendía como épica, lo describía como algo que te puede desgastar si no estás preparado.

En esa conversación explicaba que una startup puede exigir jornadas muy largas durante un tiempo y que mucha gente se rinde en los momentos duros. Por eso insistía en tener una idea, un problema o una injusticia que de verdad quieras arreglar. Si no, la perseverancia se rompe como un móvil sin funda.

Decir no para innovar

Otra frase recurrente en Jobs es casi una norma de trabajo. «La innovación consiste también en decir no a mil cosas» y él mismo decía «Estoy tan orgulloso de las cosas que hemos hecho como de aquellas cosas que no hemos hecho». Su versión más práctica era que el foco no es elegir una cosa buena, sino renunciar a muchas cosas buenas para no dispersarse.

Esta idea suele ir de la mano de otra exigencia suya, «Sé el patrón de la calidad». Traducido a la vida real, significa revisar, recortar y volver a empezar hasta que algo funcione de forma fiable, aunque por fuera parezca “menos”. Esa obsesión por lo simple no es minimalismo por estética, es control.

Creatividad y soluciones simples

Jobs también dejó una definición que suena sencilla, pero tiene trampa. «La creatividad es únicamente conectar cosas», decía, y añadía que la gente creativa a veces solo vio una conexión que, con el tiempo, pareció obvia. Esto encaja con su idea de “puntos” y explica por qué insistía tanto en acumular experiencias variadas.

En una entrevista de octubre de 2006, lo aterrizó con una imagen muy clara sobre resolver problemas. «Cuando intentas resolver un problema, las primeras soluciones que surgen suelen ser muy complejas» y si sigues, «comienzas a quitarle cáscaras a la cebolla» hasta llegar a algo más simple y elegante. Es un consejo casi de taller, paciencia, pruebas y una última vuelta antes de entregar.

Cuando una frase viaja sola

No todas las citas circulan con el mismo nivel de contexto. «Ser el hombre más rico del cementerio no es lo que me importa» se suele compartir como resumen moral, pero el rastro es más enredado de lo que parece. Quienes rastrean el origen de estas frases señalan versiones anteriores y atribuciones que se mezclan con el tiempo.

Para evitar ese efecto de “teléfono escacharrado”, el Steve Jobs Archive intenta reunir discursos, entrevistas y documentos originales del propio Jobs. No convierte una frase viral en verdadera por arte de magia, pero sí ayuda a distinguir lo documentado de lo que es una versión recortada. Y eso, en un mundo de citas rápidas, ya es bastante.

La transcripción oficial del discurso de graduación de 2005 de Steve Jobs se ha publicado en Stanford University.

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

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