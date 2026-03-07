Bill Gates, con 136.000 millones de dólares en juego, insiste en el hábito más aburrido y poderoso: pequeñas mejoras constantes que se acumulan, un sencillo truco mental que casi nadie sigue

A Bill Gates se le conoce por cofundar Microsoft y por haber impulsado el sistema operativo que dominó los ordenadores personales durante décadas. Aun así, una de sus ideas más repetidas no habla de millones de dólares ni de grandes lanzamientos, sino de algo mucho más sencillo. “Las pequeñas mejoras constantes son la clave de los grandes logros”, suele recordar.

Su propia carrera encaja bastante bien con esa frase. De un programa de tres en raya creado a los 13 años a una pequeña empresa de conteo de tráfico llamada Traf O Data, y de ahí al desarrollo de MS DOS en 1981, que más tarde se transformaría en Windows 3.1 en 1992 y seguiría evolucionando en muchas versiones de Windows que aún usan millones de personas. En vez de un salto enorme, la historia se parece más a una escalera que sube peldaño a peldaño.

De los primeros programas a Windows

Gates nació en Seattle en 1955 y se interesó muy pronto por la programación, cuando los ordenadores eran grandes, caros y nada intuitivos. Su primer logro conocido fue un sencillo juego de tres en raya que le permitió practicar lógica y aprender cómo pensar en pasos ordenados. Para un adolescente de los años setenta, eso ya era una pequeña revolución personal.

Poco después colaboró en Traf O Data, un proyecto que usaba una máquina pequeña para procesar datos de tráfico urbano. No era una multinacional ni un producto perfecto, pero le dio experiencia real con clientes, datos y errores que corregir una y otra vez. Esa suma de pruebas, fallos y ajustes allanó el camino para la creación de Microsoft junto a Paul Allen y para el salto a los sistemas operativos con MS DOS y las primeras versiones de Windows que acabaron marcando el estándar del PC personal.

Qué quiere decir con pequeñas mejoras constantes

Cuando Gates habla de “pequeñas mejoras constantes” se refiere a cambios tan modestos que casi parecen poco importantes por separado. Un ajuste en una línea de código, un menú que se entiende un poco mejor o un error que deja de aparecer al arrancar el ordenador. Nada de eso ocupa titulares, pero acumulado durante años crea productos completamente distintos.

En la vida diaria pasa algo parecido. Un estudiante que cada día repasa diez minutos más de matemáticas, alguien que añade una vuelta extra a su circuito de carrera o una persona que ordena un cajón cada semana. A corto plazo no parece gran cosa, pero al cabo de unos meses el nivel de matemáticas sube, la resistencia mejora y la casa se vuelve más fácil de vivir. El mensaje de Gates encaja con esa lógica de cambios pequeños que se suman casi en silencio.

Del código al impacto global

Cuando dejó el día a día de Microsoft, Gates centró gran parte de su tiempo en la Fundación Bill y Melinda Gates, una organización filantrópica que busca reducir la pobreza, las enfermedades y otras desigualdades en el mundo. Según la propia fundación, su papel incluye definir la estrategia y trabajar con socios para mejorar la equidad tanto en Estados Unidos como a escala global.

La historia de la fundación también nace de un pequeño gesto que se hace grande con el tiempo. Sus responsables cuentan que todo empezó después de leer informes y artículos sobre muertes infantiles evitables y sobre enfermedades ya controladas en países ricos que aún matan a millones de niños en países pobres. Aquellas lecturas llevaron a una pregunta sencilla dirigida al padre de Gates “Dad, maybe we can do something about this”, que se convirtió poco a poco en programas de vacunación, apoyo a la investigación y proyectos educativos.

En el fondo, la frase “Las pequeñas mejoras constantes son la clave de los grandes logros” no solo resume una carrera en la tecnología. También sirve para quien quiere sacar mejores notas, negociar mejor en su trabajo o simplemente aguantar un minuto más en la cinta del gimnasio. La idea no es cambiarlo todo de golpe, sino decidir qué pequeño paso tiene sentido hoy y repetir ese esfuerzo hasta que el resultado parezca enorme visto desde fuera.

El perfil oficial de Bill Gates se ha publicado en la página de liderazgo de la Fundación Bill & Melinda Gates.