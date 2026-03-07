Dubái está construyendo la primera villa construida exclusivamente por robots, sin trabajadores y con docenas de máquinas coordinadas, y un objetivo para 2030 que promete reducir los costes y acelerar la construcción a un ritmo vertiginoso

Autoridades de Dubái presentan el proyecto para construir la primera villa del mundo levantada completamente por robots.

¿Quién construirá las casas del futuro, una cuadrilla de albañiles o un ejército de robots? En Dubái han decidido poner la pregunta a prueba con una villa piloto que se levantará usando solo sistemas robóticos de construcción.

Más de 25 empresas tecnológicas y centros académicos formarán parte de un consorcio internacional encabezado por Dubai Municipality, junto a Zacua Ventures y el Grupo Würth. El anuncio se hizo durante la puesta en marcha del Centro de Innovación e Investigación en Construcción 04 ConTech Valley en Expo City Dubai, que servirá como laboratorio permanente para probar nuevas formas de construir viviendas.

Una villa de pruebas para la construcción robótica

El proyecto no se limita a enseñar robots en una feria de tecnología, sino a completar una casa real apta para vivir. La meta oficial es automatizar todo el proceso, desde la preparación del terreno hasta el montaje de los últimos elementos, de manera que las máquinas asuman casi todas las tareas que hoy realizan las cuadrillas humanas.

En este contexto, automatizar significa que software y máquinas toman decisiones repetitivas a partir de datos y sensores, siguiendo un plan de obra digital. La villa robótica funcionará como un experimento grande a cielo abierto para comprobar si esa forma de trabajar es lo bastante fiable como para convertirse en rutina en futuras promociones de vivienda.

Un consorcio internacional y un valle de innovación

Dubai Municipality dirige el reto y actúa como organizador de la obra junto a la firma de inversión Zacua Ventures y el conglomerado industrial Grupo Würth. El consorcio reúne a empresas de robótica, desarrolladores inmobiliarios y equipos universitarios que aportan prototipos de máquinas, algoritmos y sistemas de control.

El proyecto está anclado en 04 ConTech Valley, un centro de pruebas en Expo City Dubai creado para ensayar materiales, robots de obra y herramientas digitales. Según el director general del municipio, Marwan Ahmed bin Ghalita, “la adopción de tecnologías de construcción avanzadas es fundamental para la visión de Dubái de desarrollar un sector más eficiente, sostenible y resiliente”, una idea que resume la apuesta de la ciudad por este tipo de experimentos.

La estrategia 70-70 y el futuro de la obra

En paralelo a la villa robótica, Dubai Municipality y el promotor de lujo Sobha Realty han lanzado la llamada estrategia 70-70. El plan marca que para 2030 un 70 % de las tareas de construcción se trasladen a fábricas externas y que al menos un 70 % de esas operaciones esté automatizado, con la intención de ganar eficiencia, calidad y sostenibilidad en gran parte del sector local.

Según el Global ConTech Report presentado en el mismo acto, la inversión mundial en tecnologías de construcción podría superar los 30 000 millones de dólares en 2033, con un crecimiento anual cercano al 18 %. Expertos del sector señalan que estas previsiones dependen en buena medida de que proyectos como la villa de Dubái demuestren que la automatización reduce costes y riesgos sin disparar la complejidad en la obra del día a día.

Queda por ver cómo encajará esta ola de robots con los oficios de siempre, desde quien coloca ladrillos hasta quien coordina la seguridad de la obra. Al final del día, lo que intenta hacer Dubái es adelantar un escenario en el que construir una casa se parezca más a montar un producto en fábrica que a levantarla ladrillo a ladrillo en plena calle.

La nota de prensa oficial se ha publicado en Dubai Municipality.

Foto: Dubai Municipality

