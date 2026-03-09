La NASA reorganiza Artemis y se propone realizar dos misiones lunares en 2028, cambios en el calendario y el presupuesto que sacuden el regreso tripulado, y la pregunta es quién llegará primero a la Luna

Por Adrian Villellas
Publicado el: 9 de marzo de 2026 a las 20:44
Síguenos
Cohete SLS de la NASA con la nave Orion en la rampa de lanzamiento del programa Artemis para futuras misiones tripuladas a la Luna

La imagen del regreso de astronautas estadounidenses a la Luna se ha movido unos años en el calendario, pero no se ha esfumado. La NASA ha anunciado una reorganización de su programa Artemis que concentra dos intentos de alunizaje tripulado en 2028 y redefine las misiones previas.

El cambio implica que Artemis III se convierte ahora en un vuelo intermedio en una órbita baja alrededor de la Tierra en 2027. Artemis IV y la nueva Artemis V quedan como las misiones encargadas de intentar llegar al suelo lunar a principios y finales de 2028, respectivamente, según explicó Jared Isaacman en una rueda de prensa en Cabo Cañaveral. La pregunta es directa, qué gana la agencia con este giro.

Qué cambia en Artemis

Artemis es el programa con el que la NASA quiere volver a enviar personas a la Luna y construir una presencia más estable alrededor del satélite. En lugar de un único gran salto, la agencia apuesta por varias misiones escalonadas que prueban la nave Orión, el cohete SLS y los módulos de alunizaje comerciales paso a paso.

Con la nueva arquitectura, Artemis II seguirá siendo el primer vuelo tripulado del programa, un viaje alrededor de la Luna sin alunizaje cuya ventana de lanzamiento se ha movido a abril de 2026. Después, Artemis III ya no intentará descender al satélite y se centrará en probar en órbita baja maniobras de acoplamiento con los landers de SpaceX y Blue Origin y los nuevos trajes espaciales que se usarán más adelante en la superficie.

Por qué cambia Artemis

El anuncio llega después de varios retrasos técnicos y de un calendario que dejaba años de silencio entre un lanzamiento y el siguiente. Artemis II, que inicialmente se apuntaba para marzo de 2026, se ha pospuesto por problemas con el flujo de helio en la etapa superior del cohete y por una fuga de hidrógeno detectada durante un ensayo en frío, lo que obligó a llevar el vehículo de vuelta al edificio de montaje en Florida.

Jared Isaacman resumió la filosofía del giro al explicar que la agencia quiere incrementar el ritmo de lanzamientos para reducir la complejidad de las misiones y acercarse a una cadencia de un despegue cada diez meses. En la práctica, la NASA pretende estandarizar la configuración del cohete SLS y de la nave Orión y reconstruir parte de su fuerza de trabajo interna, una corrección de rumbo que Amit Kshatriya describe como desafiante y ambiciosa, pero más estable y realista que el plan anterior.

Lo que se juega ahora

Artemis II será la primera vez que una tripulación vuele en la combinación de cohete SLS y nave Orión, el mismo conjunto que más tarde deberá llevar a los astronautas hasta la órbita lunar y traerlos de regreso. Durante unos diez días, cuatro astronautas rodearán la Luna y probarán sistemas de soporte vital, comunicaciones y maniobras de navegación, algo que Lori Glaze resume como trabajar para tener la mejor probabilidad posible de lanzar la misión con seguridad.

A partir de esa experiencia, Artemis III se usará como banco de pruebas en órbita baja para ensayar acoplamientos con los landers comerciales y poner a prueba los nuevos trajes en microgravedad antes del alunizaje real. Al final del día, la NASA espera que esta secuencia de pasos permita iniciar en 2028 una serie de alunizajes casi anuales, de modo que la próxima huella humana en la Luna llegue un poco más tarde, pero con más opciones de quedarse.

La nota de prensa oficial se ha publicado en la NASA

Adrian Villellas

Adrián Villellas es ingeniero informático y emprendedor en marketing digital y tecnología publicitaria. Ha dirigido proyectos en análisis de datos, publicidad sostenible y nuevas soluciones de audiencia. También colabora en iniciativas científicas relacionadas con la astronomía y la observación espacial. Publica en medios de comunicación científicos, tecnológicos y medioambientales, donde acerca temas complejos y avances innovadores a un público amplio.

Noticias Relacionadas

Luna llena en el cielo nocturno, escenario de futuras bases donde la NASA busca extraer oxígeno del regolito lunar.

Una tecnología para extraer oxígeno y combustible del CO2 supera una prueba clave, la pieza que faltaba para las bases lunares y marcianas, y el detalle energético que lo cambia todo

9 de marzo de 2026 a las 18:32
Cráter de Yilan visto por satélite Landsat de la NASA en China, una enorme estructura circular de impacto de 1,85 km.

La NASA señala una estructura gigante cerca del cráter Yilan e Internet se inunda de teorías; lo extraño no es el tamaño, sino el patrón y por qué aparece en esa zona remota

9 de marzo de 2026 a las 08:59
Panel solar utilizado para generar electricidad con tecnología híbrida capaz de producir energía incluso con lluvia.

España presume de un panel solar que también funciona cuando llueve y el cielo está gris, el truco que podría romper el talón de Aquiles de la energía fotovoltaica y cambiar las cifras en los hogares

8 de marzo de 2026 a las 18:49
Robot de Xiaomi trabajando en una fábrica automatizada en China donde se producen smartphones sin operarios humanos.

Adiós al trabajo humano: China presume de su fábrica automatizada de 81.000 m² que produce un teléfono por segundo, las 24 horas del día, sin operarios, y lo más alucinante es el control de calidad

7 de marzo de 2026 a las 18:38
Autoridades de Dubái presentan el proyecto para construir la primera villa del mundo levantada completamente por robots.

Dubái está construyendo la primera villa construida exclusivamente por robots, sin trabajadores y con docenas de máquinas coordinadas, y un objetivo para 2030 que promete reducir los costes y acelerar la construcción a un ritmo vertiginoso

7 de marzo de 2026 a las 15:47
Bill Gates explica que las pequeñas mejoras constantes son la clave del éxito y los grandes logros.

Bill Gates, con 136.000 millones de dólares en juego, insiste en el hábito más aburrido y poderoso: pequeñas mejoras constantes que se acumulan, un sencillo truco mental que casi nadie sigue

7 de marzo de 2026 a las 12:44

Deja un comentario

Logo Techy OkDiario

Techy44 by okdiario es el espacio dedicado a la tecnología dentro de okdiario, donde analizamos, explicamos y anticipamos las tendencias que están transformando el mundo digital.

Categorias

Actualidad Ciberseguridad Dispositivos Informática Inteligencia Artificial Juegos

Enlaces importantes

Quienes Somos Contacto Aviso Legal Pólitica de Privacidad Pólitica de Cookies Sitemaps

Síguenos en:

Síguenos en Redes Sociales
Recibe las últimas noticias en las redes sociales

© techy44.okdiario.com • Todos los derechos reservados.