La NASA señala una estructura gigante cerca del cráter Yilan e Internet se inunda de teorías; lo extraño no es el tamaño, sino el patrón y por qué aparece en esa zona remota

Durante años, los vecinos de una zona montañosa del noreste de China hablaban de una cresta circular a la que llamaban Quanshan, «cresta montañosa circular». Ahora sabemos que esa colina es el cráter de Yilan, una huella de impacto escondida bajo un bosque denso en la provincia de Heilongjiang.

Las observaciones del satélite Landsat, analizadas por el Earth Observatory de la NASA, y un estudio en la revista Meteoritics & Planetary Science revelan una depresión casi circular de unos 1,85 kilómetros de ancho. La datación por carbono de carbones y sedimentos de lago sitúa el impacto entre 46.000 y 53.000 años atrás y lo coloca entre los grandes cráteres de impacto más jóvenes conocidos y como el mayor formado en los últimos 100.000 años.

Un cráter escondido a simple vista

Un cráter de impacto es un gran agujero abierto cuando un asteroide o un fragmento de roca espacial golpea el suelo a enorme velocidad. La energía liberada rompe y funde las rocas y levanta un borde elevado alrededor del punto de choque, como una cicatriz circular en la superficie del planeta.

En Yilan, la estructura se encuentra en la cordillera de Lesser Xing’an, a unos 20 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, en el noreste de China. Desde el suelo parece solo un anillo de colinas, cultivos y humedales, pero las imágenes por satélite muestran un borde norte bien definido y un borde sur casi borrado que delatan un impacto violento.

Qué esconde el subsuelo de Yilan

Para comprobar qué había ocurrido realmente, un equipo liderado por el geólogo Ming Chen, del Guangzhou Institute of Geochemistry de la Academia de Ciencias de China, perforó el centro del cráter hasta unos 440 metros de profundidad. Bajo una gruesa capa de sedimentos de lago encontraron cientos de metros de granito roto y mezclado, como si el subsuelo se hubiera triturado y removido en un solo golpe.

En esas rocas los investigadores hallaron cuarzo chocado, un tipo de cristal que muestra fracturas internas solo cuando sufre presiones extremas, además de granito fundido transformado en vidrio y pequeñas gotas de vidrio solidificado. Ese conjunto de señales es el «kit de huellas dactilares» típico de un impacto cósmico y el estudio lo presenta como prueba clara de la naturaleza de Yilan. Las muestras de carbón y sedimentos del antiguo lago apuntan a un impacto ocurrido hace decenas de miles de años, en una época en la que ya vivían humanos modernos en la zona.

El cráter más joven de su tamaño

Con 1,85 kilómetros de diámetro y paredes de hasta unos 150 metros, Yilan se considera el mayor cráter conocido formado en los últimos 100.000 años. Eso lo sitúa en la misma liga temporal que el cráter Barringer de Arizona, de unos 1,2 kilómetros de ancho, dentro del grupo de impactos recientes a escala geológica.

El cráter no está completo, ya que falta aproximadamente un tercio del borde sur, erosionado o destruido por procesos posteriores aún en estudio. Los sedimentos que rellenan la depresión indican que existió un lago durante miles de años y hoy parte del interior se dedica a cultivos y zonas pantanosas, de modo que quien pase por allí puede no imaginar que pisa el borde de una cicatriz cósmica relativamente joven. Estructuras así ayudan a estimar con qué frecuencia objetos de cierto tamaño golpean la Tierra y sirven para mejorar los modelos que usan las agencias espaciales cuando evalúan riesgos por asteroides.

China amplía su mapa de impactos

Hasta hace poco, el único cráter de impacto confirmado en China era Xiuyan, en la provincia de Liaoning, con unos 1,8 kilómetros de diámetro y más de 50.000 años de antigüedad, registrado en bases de datos como la del Lunar and Planetary Institute. El descubrimiento de Yilan como segundo cráter confirmado mostró que el país estaba, en gran medida, subrepresentado en el registro global de impactos y animó a buscar otras cicatrices con imágenes de satélite y trabajo de campo.

En los últimos años han llegado más novedades, con un estudio de 2023 que describió la estructura de Baijifeng, en la provincia de Jilin, una depresión de montaña identificada como estructura de impacto en la revista Matter and Radiation at Extremes. Otro trabajo de 2025 sobre el cráter Jinlin, en Guangdong, confirmó una cavidad de unos 900 metros y edad holocena, una de las mayores estructuras de impacto jóvenes conocidas según los propios autores. Al final del día, este mapa en expansión recuerda que la Tierra sigue acumulando cicatrices cósmicas y que entenderlas ayuda a reconstruir su historia y a preparar mejor el futuro.

El estudio principal se ha publicado en Meteoritics & Planetary Science.