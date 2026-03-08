España presume de un panel solar que también funciona cuando llueve y el cielo está gris, el truco que podría romper el talón de Aquiles de la energía fotovoltaica y cambiar las cifras en los hogares

En España estamos muy acostumbrados a mirar al cielo y pensar si hoy compensa encender el aire acondicionado o sacar el paraguas. Lo mismo le pasa a la energía solar cuando llegan las nubes. Las placas convencionales pierden buena parte de su potencia en días grises y, si llueve durante horas, casi se quedan paradas.

Un equipo del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla ha presentado un dispositivo que rompe esa lógica. Se trata de un panel solar híbrido capaz de generar electricidad tanto con la luz del sol como con el impacto de las gotas de lluvia, apoyado en una célula de perovskita y una capa triboeléctrica muy fina. En pruebas de laboratorio, una sola gota ha llegado a producir hasta ciento diez voltios, suficiente para alimentar pequeños dispositivos portátiles.

Sol, lluvia y una misma placa

La idea de fondo parece sencilla. Los paneles solares habituales solo aprovechan la radiación del sol y pierden rendimiento cuando el cielo se cubre o se alarga un temporal. En regiones con mucha humedad o lluvia esto limita en gran medida la apuesta por la fotovoltaica.

La propuesta del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Sevilla, combina dos formas de capturar energía en la misma superficie. Por un lado, la célula de perovskita convierte la luz en electricidad con alta eficiencia y a menor coste que el silicio tradicional. Por otro lado, una capa especial transforma la fuerza de las gotas en carga eléctrica adicional.

La perovskita es un material sintético con estructura cristalina que se ha vuelto muy popular en investigación solar por su buen rendimiento y su precio potencialmente más bajo. Su talón de Aquiles es justo el agua y la humedad, que la degradan rápido. Esa fragilidad es el motivo por el que todavía no ha dado el salto masivo a tejados y fachadas.

Una lámina ultrafina con doble función

La clave técnica está en una película protectora de alrededor de cien nanómetros de espesor, depositada mediante técnicas de plasma sobre la célula de perovskita. Para hacerse una idea, un cabello humano ronda los ochenta mil nanómetros, así que hablamos de una capa miles de veces más delgada.

Esa lámina funciona como escudo químico que encapsula el material y refuerza la capacidad del panel para absorber luz. Al mismo tiempo, su superficie es triboeléctrica, lo que significa que genera carga cuando las gotas golpean la zona activa. En los ensayos, el equipo ha observado diferencias de potencial de más de cien voltios con una sola gota de lluvia y un suministro estable para circuitos sencillos de diodos LED.

En palabras de la investigadora Carmen López, del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, el nuevo dispositivo ofrece “una solución avanzada que combina la tecnología fotovoltaica de celdas solares de perovskita con nanogeneradores triboeléctricos en configuración de lámina delgada”. En la práctica, eso significa un panel híbrido sol-lluvia que no se queda sin trabajo cuando llega el mal tiempo.

Sensores, ciudades inteligentes y vida cotidiana

Este tipo de panel no está pensado para alimentar directamente un edificio entero, al menos de momento. Su fuerza está en los pequeños equipos que necesitan una fuente energética fiable durante años sin cables ni mantenimiento constante. Sensores ambientales, estaciones meteorológicas locales o sistemas de riego inteligente encajan bien en ese escenario.

El grupo liderado por Fernando Núñez-Gálvez destaca el potencial del dispositivo para el llamado internet de las cosas. Puentes que vigilan su propia estructura, farolas con alumbrado auxiliar autónomo o boyas marinas con instrumentos de medida podrían funcionar con estos paneles híbridos, incluso en entornos muy húmedos o con cambios bruscos de temperatura.

Si se mira con un poco de perspectiva, la idea apunta a algo muy cotidiano. Que un sensor de humedad en una parcela rural no se apague justo en la semana de tormentas o que una baliza en una carretera de montaña siga emitiendo luz durante varios días de niebla densa. No hace falta que el sistema sea enorme, hace falta que no falle cuando el clima se complica.

Qué aporta a la investigación en energía solar

El trabajo del Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla se inscribe en una línea de investigación internacional que busca dispositivos híbridos capaces de sumar energía solar y energía mecánica de la lluvia en una sola plataforma. El propio artículo cita estudios previos en Nano Energy sobre celdas de puntos cuánticos de perovskita combinadas con generadores triboeléctricos que ya exploraban esta estrategia de cosechar electricidad en días de tormenta.

La diferencia es que la nueva lámina sevillana se centra en la protección frente al agua y en la estabilidad a largo plazo, un problema que por lo general había frenado a la perovskita fuera del laboratorio. Los recubrimientos diseñados con plasma han mostrado buena resistencia en pruebas de inmersión y ciclos de humedad y temperatura, lo que los acerca a condiciones reales al aire libre.

Al final del día, lo que intenta hacer este proyecto es sumar pequeñas mejoras para que la energía renovable también aguante cuando el cielo no acompaña. No es magia, es diseño de materiales y mucho ensayo en cámara de lluvia controlada.

El estudio principal se ha publicado en Nano Energy.