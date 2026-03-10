Un nuevo motor inteligente para bicicletas eléctricas promete más control y menos esfuerzo en las cuestas, pero el detalle del software que determina la potencia está provocando un debate entre puristas y usuarios

Las bicis eléctricas de montaña suelen ser potentes pero también pesadas y algo torpes cuando el sendero se pone fino. Los ingenieros de Specialized han querido romper esa idea al meter un motor muy serio en un cuadro que se mueve casi como una bici “de toda la vida”, con un peso que entra en la liga de las musculares. Es, en la práctica, como llevar la fuerza de una moto camuflada en una bici de trail.

El resultado se llama Levo R, donde la R viene de “Rally”, y combina un motor que alcanza picos de 850 vatios con un chasis de unos 18,8 kilos. Specialized describe esta e-MTB como el coche de rally de su gama eléctrica, mientras que la Levo 4 sería el equivalente a un todoterreno clásico, más pesado pero igual de capaz. La apuesta se completa con una suspensión pensada para bajar fuerte, un motor ultrasilencioso y una electrónica que intenta quitarte preocupaciones en mitad de la ruta.

Un motor que piensa por ti en cada pedalada

Lo que distingue al sistema Turbo 3.1 no es solo cuánta potencia tiene, sino cómo la entrega en cada golpe de pedal. El motor adapta en tiempo real la ayuda según tu cadencia y tu velocidad, de modo que cuando entras despacio en una curva cerrada o en una zona de rocas te da justo el empujón que necesitas para no perder tracción. Cuando ya vas lanzado por una pista rápida, suaviza la entrega para que las ruedas no patinen y no te juegues el tipo por un exceso de fuerza.

La versión S-Works del motor 3.1 llega a unos 111 newton metro de par y 850 vatios de potencia máxima, mientras que el montaje estándar en los modelos Expert y Comp se queda en 105 newton metro y 810 vatios. Ese par es, dicho en simple, la “fuerza de giro” que te ayuda a salir de una zanja o a superar una losa sin tener que ponerte de pie y apretar los dientes. Según pruebas controladas de Specialized en una subida técnica exigente, la Levo R falló la mitad de veces que su competidor más cercano al intentar coronar el tramo.

Un análisis independiente ofrece un matiz distinto cuando se mira solo la potencia bruta y apunta que motores como el MAHLE M40 y el Avinox M1 llegan a cifras algo superiores, con valores de hasta mil doscientos vatios y par más alto. Esto sitúa al Turbo 3.1 no como el más fuerte del mercado, sino como uno de los que mejor equilibra fuerza y control fino en senderos reales. Para quien sube por senderos rotos antes de irse a trabajar, esa combinación suele ser más útil que ganar unos cuantos vatios en una ficha técnica.

Suspensión y cuadro con sabor a rally

La Levo R también se diferencia en el cuadro, que ahorra unos 530 gramos respecto a la Levo 4 y baja el centro de gravedad. El ciclista viaja algo más adelantado, una posición que ayuda a subir más rápido sin que la rueda delantera se levante y que, al mismo tiempo, da confianza al bajar. La sensación es de bici “recogida”, hecha para cambiar de dirección sin pelearte con el peso extra del sistema eléctrico.

La suspensión combina una horquilla con 140 milímetros de recorrido delante, 130 milímetros detrás y ruedas de 29 pulgadas. Traducido al día a día significa que puedes entrar en una bajada de raíces o en una zanja con menos miedo por tus muñecas y tus dientes. El sistema Genie trabaja sobre un amortiguador Fox Float con un ajuste específico, de forma que la primera parte del recorrido se siente lineal y cómoda y el tramo final se endurece para evitar golpes secos contra el suelo.

Según los datos del fabricante, cuando la rueda trasera soporta una fuerza elevada el Genie ofrece en torno a un diecisiete por ciento más de recorrido útil que un Fox Float convencional, algo así como pasar de unos 81 milímetros efectivos a cerca de 95. En la práctica, tienes una bici de 130 milímetros que se comporta como si llevara bastante más margen cuando la cosa se pone fea. Para quien enlaza bajadas largas de piedras y cortados suaves, ese extra puede ser la diferencia entre acabar fresco o con la sensación de haber bajado en una coctelera.

Batería grande y rutas largas sin obsesionarse con el modo

La batería principal de la Levo R llega a unos 840 vatios hora y aguanta aproximadamente tres horas y tres cuartos en modo Eco según los datos de Specialized. Eso cubre, por lo general, una ruta larga de fin de semana con bastante desnivel sin tener que ir mirando la barra de autonomía en cada cruce. Si te quedas corto, es más por tus piernas que por la batería.

Para salidas maratón existe un Range Extender de 280 vatios hora que eleva la capacidad total hasta unos mil ciento veinte vatios hora, con alrededor de cinco horas de pedaleo asistido. También hay una opción de 600 vatios hora para quienes priorizan una bici lo más ligera posible, aunque eso suponga recortar autonomía. Es una elección típica según el tipo de usuario, desde quien hace una vuelta rápida entre semana hasta quien se pierde todo el día por la sierra.

Todas las baterías cuentan con certificación IP67, lo que significa que resisten polvo fino, lluvia intensa y salpicaduras profundas sin protestar. En términos simples, si te cae un chaparrón, cruzas un arroyo o te toca limpiar la bici con una manguera, el sistema está diseñado para seguir funcionando. No tendrás que volverte a casa a pie solo porque la ruta se ha convertido en barro.

Ajustes rápidos y cerebro digital en el manillar

La geometría de la Levo R es ajustable y permite pequeños cambios en cuestión de minutos sin pasar por el taller. Esto facilita que cada ciclista adapte la bici a su estilo y a su terreno habitual, desde alguien que vive rodeado de pistas rápidas hasta quien encadena cortados y curvas cerradas. Al final del día, lo que intenta hacer es que te adaptes menos tú a la bici y más la bici a ti.

Otro punto fuerte está en la integración digital con la pantalla MasterMind T3 de una pulgada y casi ocho décimas, que actúa como copiloto. Desde ahí se gestiona la potencia, la asistencia y la autonomía en tiempo real, con la función MicroTune que ajusta la ayuda en pasos de diez por ciento mientras pedaleas. El Dynamic MicroTune permite acceder a la potencia máxima en aceleraciones fuertes aunque el modo general esté limitado, algo útil cuando aparece una rampa que no esperabas.

La app que acompaña al sistema conecta la bici con plataformas como Strava y Garmin, suma un seguro antirrobo ligado a Apple Find My y permite actualizaciones de firmware sin cables. Es un guiño claro a la rutina de muchos ciclistas de montaña que suben sus rutas nada más llegar a casa. Los tres modelos de Levo R ya se venden en Europa, con precios que van desde unos 7.999 euros para la Comp hasta 13.999 euros para la S-Works, lo que sitúa a esta bici en la parte alta del mercado eléctrico pero con un paquete técnico que intenta justificar cada euro.

Foto: Specialized